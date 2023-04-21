%23 ارتفاع في معدلات السيولة بمحصلة قريبة من 190 مليون دينار

الأجانب عززوا ملكياتهم في أسهم 5 بنوك بقيمة تجاوزت 4 مليارات دينار



شريف حمدي



استمر الزخم الشرائي على الأسهم المدرجة بقيادة أسهم السوق الأول، لتحقق مؤشرات السوق مكاسب جماعية بنهاية التعاملات الأسبوعية، وسط حالة تفاؤلية مع بدء الافصاح عن نتائج الربع الأول من العام الحالي، والتي استهلها بنك الكويت الوطني في منتصف الأسبوع بنمو في الأرباح بلغ 15%.



وعلى إثر الزخم الذي شهدته البورصة الكويتية، ارتفعت القيمة السوقية بنهاية تعاملات أسبوع ما قبل عيد الفطر بنسبة 2.4% بمكاسب تجاوزت 1.06 مليار دينار ليصل إجمالي القيمة 45.806 مليار دينار ارتفاعا من 44.744 مليارا الأسبوع الماضي.



اما السيولة المتدفقة للسوق فشهدت ارتفاعا لافتا بنسبة 23%، بمحصلة إجمالية قريبة من 190 مليون دينار بمتوسط يومي 38 مليون دينار ارتفاعا من 153 مليون دينار بمتوسط يومي 30 مليون دينار الأسبوع الماضي، وكانت جلسة الاثنين الأعلى من حيث قيمة التداول بـ49.8 مليون دينار، تلتها جلسة الثلاثاء بـ48 مليون دينار.



كما ارتفعت احجام التداول بنسبة 40% بكميات أسهم متداولة 652 مليون سهم ارتفاعا من 464 مليون سهم الأسبوع الماضي، وأنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع جماعي في أداء المؤشرات، وذلك كالتالي:



٭ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 2.3% بمكاسب 177 نقطة، ليصل إلى 7935 نقطة ارتفاعا من 7758 نقطة الأسبوع الماضي.



٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 2.7% بإضافة 150 نقطة ليصل إلى 5590 نقطة ارتفاعا من 5440 نقطة.



٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 2.3% بإضافة 166 نقطة ليصل إلى 7155 نقطة ارتفاعا من 6989 نقطة الأسبوع الماضي.



في سياق آخر، واصلت ملكيات الأجانب في أسهم البنوك الكويتية الارتفاع على مستوى القيمة للأسبوع الثاني على التوالي، إذ ارتفعت بنهاية الأسبوع بنسبة 3% ببلوغ القيمة 4.02 مليارات دينار، ارتفاعا من 3.97 مليارات الأسبوع الماضي، علما بأن اجمالي قيمة ملكيات الاجانب في الأسبوع قبل الماضي كانت عند 3.9 مليارات دينار، وهو ما يشير إلى استمرار ثقة الأجانب في أسهم البنوك الكويتية بشكل عام.



ووفقا لإحصائية نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 19 ابريل الجاري، اتسمت تعاملات الأجانب بالشراء من خلال رفع نسب الملكيات في 5 بنوك هي الخليج، المتحد، بنك الكويت الدولي (KIB)، وبوبيان، إضافة إلى وربة، فيما استقرت النسب في 3 بنوك هي التجاري، والأهلي، وبرقان.



وتفصيليا، ارتفعت النسبة في بنك الخليج بـ0.04% لتصل النسبة الاجمالي إلى 16.25% بقيمة 153.4 مليون دينار، كما ارتفعت في بنك المتحد بـ0.01% بإجمالي 1.38% بقيمة 2.9 مليون دينار، وارتفعت في بنك الدولي KIB بـ0.02% بنسبة اجمالية 4.67% بقيمة 10.5 ملايين دينار، وارتفعت في بنك بوبيان بنسبة 0.01% بإجمالي 6.13% بقيمة 164.2 مليون دينار، بالإضافة إلى ذلك ارتفعت النسبة في بنك وربة بـ0.01% بنسبة مجمعة 5.07% بقيمة 23.8 مليون دينار.