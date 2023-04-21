

بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، هنأ البنك الأهلي الكويتي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي وجميع المقيمين على أرض الكويت، آملا أن يعيده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



وبهذه المناسبة، أعلن البنك الأهلي الكويتي تعطيل جميع فروعه بدءا من يوم الأحد 23 أبريل 2023 لغاية يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023، على أن يعاود أعماله كالمعتاد بدءا من يوم الأربعاء 26 أبريل 2023.



وأكد البنك الأهلي الكويتي جهوزيته التامة لخدمة العملاء عبر مختلف منصاته الرقمية على مدار الساعة خلال العطلة التي تشمل موقعه الإلكتروني eahli.com وتطبيقه على الهواتف الذكية وأجهزة السحب الآلي الخاصة به المنتشرة في جميع أنحاء البلاد فضلا عن مركز خدمة العملاء «أهلا أهلي» على الرقم: 1899899.