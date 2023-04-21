

أعلن البنك التجاري الكويتي، عن عرض جديد مع «Talabat»، إحدى المنصات الرائدة في طلبات المطاعم في الشرق الأوسط، وذلك خلال فترة عيد الفطر السعيد.



وعن تفاصيل هذا العرض، قالت المدير التنفيذي لمركز البطاقات في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد غدير سراب: «يسعدنا في البنك التجاري الكويتي أن نقدم هذا العرض لجميع حاملي بطاقات التجاري الائتمانية، حيث يمكن للعميل الاستفادة بخصم فوري بنسبة 25% عند الطلب من تطبيق Talabat أو موقعهم الإلكتروني وإدخال رمز «كود» الخصم «CBKEID» خلال فترة عيد الفطر».



وأوضحت سراب أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص البنك الدائم، على تقديم أفضل مستوى خدمة لراحة عملائه عند تسوقهم عبر المواقع التجارية العالمية.



وعن إمكانية استفادة العميل من هذا العرض، قالت إنه يمكن للعملاء الدخول على تطبيق Talabat أو زيارة موقعهم الإلكتروني للحصول على الخصم، حيث يتم منح الخصم على الفور عند الدفع بأي من بطاقات التجاري الائتمانية وإدخال رمز «كود» الخصم CBKEID، علما أن الحد الأدنى للطلب هو 5 دنانير، وأن الخصم يكون على عملية واحدة باليوم على البطاقة الائتمانية خلال فترة العرض، مشيرة الى أن هذا العرض متاح من اليوم الجمعة الموافق 21 أبريل حتى يوم الأحد الموافق 23 أبريل 2023.