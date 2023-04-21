

أجرت بورشه تعديلات شاملة على سياراتها ‎SUV‎ الفاخرة الرائدة، حيث جهزت كاين الجديدة للمرة الأولى بمفهوم جديد رقمي للعرض وأدوات التحكم، وتقنيات متطورة للشاسيه وتجهيزات مبتكرة عالية التقنية‏، ووصف مايكل شاتزل، نائب مدير خط إنتاج كاين هذه التعديلات بقوله «تعد إحدى أكبر التحديثات الشاملة التي تم إجراؤها في تاريخ بورشه»‏.



وتوفر المصابيح الأمامية بتقنية ‎LED‎ فائقة الوضوح المزودة بمنظومة الإنارة الذكية، إضاءة للطريق مصممة خصيصا لكل حالات القيادة، مع إضافة نظام لتنقية الهواء يعمل على إزالة الملوثات والأتربة من الهواء داخل المقصورة. وتقدم بورشه شاشة للمعلومات والترفيه على لوحة التجهيزات للمرة الأولى للراكب الأمامي، وترسخ كاين مكانتها كأفضل السيارات الرياضية في فئتها من خلال تصميمها المطور ومجموعة المحركات فائقة القوة‏.



وتقدم بورشه مفهوما مبتكرا ورائدا للعرض وأدوات التحكم في سيارة كاين الجديدة، حيث تركز تجربة قيادة بورشه الجديدة، التي تم طرحها للمرة الأولى في سيارة تايكان، على السائق وتعزيز تجربة القيادة والتحكم في وظائف السيارة، حيث أصبحت أدوات التحكم التي يستخدمها السائق بشكل متكرر موجودة على عجلة القيادة أو بجوارها مباشرة‏.



ونقل مصممو بورشه ذراع نقل السرعة إلى لوحة التجهيزات بجوار الشاشة المركزية، وبذلك تم توفير مساحة أوسع في الكونسول الوسطى لحجرات التخزين ووحدة مفاتيح التحكم في مكيف الهواء الكبيرة بتصميمها الأسود الأنيق. كما تم تعزيز أناقة التصميم وسهولة التحكم في وظائف السيارة بفضل الأزرار والمفاتيح الكبيرة التي يسهل الوصول إليها إضافة إلى مفاتيح مكيف الهواء العادية وأزرار تغيير مستوى الصوت، ويعد استخدام أدوات التحكم الرقمية والعادية بشكل متوازن من السمات الرئيسية لتجربة قيادة بورشه الجديدة‏.



وتتميز مقصورة كاين بتصميم مطور وتجهز للمرة الأولى بمجموعة عدادات رقمية بالكامل قياس ‎12.6 بوصة مع تصميم منحني يبدو عائما في الهواء مع خيارات العرض المتغيرة. وتتوافر أيضا شاشة العرض على الزجاج الأمامي كتجهيز اختياري.



وتندمج شاشة نظام بورشه للتحكم بالاتصالات قياس ‎12.3 بوصة ـ التي تأتي كتجهيز أساسي ـ بشكل متناغم مع لوحة التجهيزات الجديدة وتتميز بسهولة الوصول إلى جميع وظائف السيارة. كما تتوافر حاليا شاشة قياس ‎10.9 بوصات للمرة الأولى للراكب الأمامي، من أجل إثراء تجربته داخل السيارة بعرض بيانات الأداء وتسهيل وصوله لعناصر التحكم بنظام المعلومات والترفيه‏.



وتتمتع كاين بتصميم خارجي أنيق وجريء. وتعمل الواجهة الأمامية الجديدة مع الأجنحة المقوسة بشكل أكبر وغطاء المحرك الجديد والمصابيح الأمامية الجذابة على إبراز العرض الكبير للسيارة. ويتميز التصميم الخلفي للسيارة الجديدة بوجود مصابيح خلفية بتصميم ثلاثي الأبعاد، مع مساحة خالية تحتها، والمصد الخلفي الجديد الأنيق مع حامل لوحة ترخيص السيارة المدمج‏.



ويمكن تعزيز ديناميكية سيارة كاين الجديدة وإضفاء مزيد من التفرد عليها بفضل مجموعة ألوان الطلاء التي تتضمن ثلاثة ألوان جديدة، مع مجموعات التجهيزات الرياضية خفيفة الوزن التي تقلل وزن سيارة كاين كوبيه لغاية ‎33 كيلوغراما، إضافة إلى مجموعة موسعة جديدة من العجلات قياس ‎20 و21 و22 بوصة‏.



وتطرح سيارة كاين الجديدة للمرة الأولى بثلاث نسخ مختلفة من المحركات. يحل محرك ‎V8‎ مزدوج التوربو سعة أربعة ليترات المطور محل المحرك السابق ‎V6‎ في كاين إس الجديدة. ويولد هذا المحرك قوة تبلغ ‎349 كيلوواط ‏(474 حصانا متريا) وعزم دوران يبلغ ‎600 نيوتن/ متر، أي أكبر بمقدار ‎25 كيلوواط ‏(34 حصانا متريا) و50 نيوتن/ متر من المحرك السابق، ويساعد سيارتي كاين ‎SUV‎ و‎SUV‎ كوبيه على التسارع من السكون إلى ‎100 كم/ساعة في ‎4.7 ثوان فقط، فيما تبلغ السرعة القصوى لكلتا السيارتين ‎273 كم/ ساعة.



ويأتي الطراز الأساسي من كاين الجديدة بمحرك ‎V6‎ سداسي الأسطوانات سعة ثلاثة ليترات مع التوربو، وقد تم تطويره ليولد قوة تبلغ ‎260 كيلوواط ‏(353 حصانا متريا) و500 نيوتن متر من عزم الدوران، أي أكثر من المحرك السابق بمقدار ‎10 كيلوواط ‏(13 حصانا متريا) و50 نيوتن/ متر‏.



وتجهز سيارة كاين إي هايبريد بالمحرك سداسي الأسطوانات مع محرك كهربائي جديد تمت زيادة قوته بمقدار ‎30 كيلوواط لتصل إلى ‎130 كيلوواط ‏(176 حصان/ متري)، ما يعزز القوة الإجمالية للسيارة إلى ‎346 كيلوواط ‏(470 حصانا متريا). وتزود السيارة ببطارية عالية الجهد ذات سعة محسنة من ‎17.9 كيلوواط ساعي إلى ‎25.9 كيلوواط ساعي. ووفقا لاختبار السيارات الخفيفة الموحد عالميا (WLTP)، يمكن للسيارة قطع مسافة تصل إلى ‎90 كيلومترا باستخدام البطارية الكهربائية فقط، اعتمادا على مستوى تجهيزاتها‏.



وتوفر بورشه شاحنا جديدا بقوة ‎11 كيلوواط يساعد على تقصير زمن الشحن عند استخدام محطات الشحن المناسبة إلى أقل من ساعتين ونصف الساعة رغم زيادة سعة البطارية. كما تعمل أوضاع القيادة الكهربائية الهجينة المطورة على زيادة كفاءة السيارة خلال الرحلات‏.