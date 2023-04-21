

علّقت مجموعة الخليج للتأمين (GIG) على توقيع اتفاقية ملزمة بين مساهميها الرئيسيين، شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) وFairfax Financial Holdings Limited، والتي بموجبها ستقوم Fairfax بالاستحواذ على حصة «كيبكو» الكاملة في أسهم مجموعة الخليج للتأمين والبالغة 46.32% بمبلغ 263.7 مليون دينار، أي بقيمة 2 دينار للسهم الواحد، ما سيجعل Fairfax المساهم الأكبر في مجموعة الخليج للتأمين بملكية إجمالية 90.01%.



وتعود هذه الخطوة على «الخليج للتأمين» بفائدة إضافية من خلال تواجد Fairfax عالميا في أكثر من 40 دولة ممتدة في القارات الخمس، مما يساهم في تعزيز تجربة العملاء مع التركيز الإضافي على المنتجات والخدمات الرقمية لتلبية الحاجة إلى حلول مبتكرة من خلال شبكة عالمية متعددة وذات خبرة واسعة في التأمين.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين فرقد الصانع «يمثل هذا الاتفاق تطورا آخر في مسيرة مجموعة الخليج للتأمين، حيث كان تحول GIG ونموها المتميز بدعم غير مسبوق من كبار المساهمين شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) منذ العام 1997 وFairfax منذ 2010».



وأضاف «كما يؤكد هذا الاتفاق على التزام Fairfax طويل الأجل تجاه الخليج للتأمين مما يجعلها أكثر قوة عالميا ويمهد الطريق لمستقبل مستدام يعزز مركزها وتأثيرها، ونحن في المجموعة نتطلع بتلهف إلى الفرص الجديدة التي سوف نختبرها في هذه المرحلة، ولم يتحقق هذا النجاح لولا دعم أعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بالمجموعة وتفانيهم في أداء أعمالهم».



من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة خالد الحسن أن شركة «كيبكو» كان لها الدور السائد منذ العام 1997 كونها مساهما استراتيجيا، ونحن نقدر بصدق خبرتها الواسعة ودورها الفعال في مساعدة GIG للوصول إلى مركزها كواحدة من أفضل شركات التأمين إقليميا، ونمو المجموعة في المنطقة يمثل شهادة قاطعة على المحاذاة والتعاون الاستراتيجي من قبل «كيبكو».



وأكد الحسن، بالقول «سنواصل أعمالنا كالعادة مع التركيز على تحقيق نمو غير مسبوق بالاستفادة من خبرة Fairfax وتواجدها الدولي». تجدر الإشارة الى ان هذه العملية تخضع للشروط والأحكام بما فيها الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية ذات الصلة، ومن المتوقع أن تختتم خلال هذا العام.



جدير بالذكر أن Fairfax Financial Holdings Limited هي شركة تأمين قابضة تعمل من خلال شركاتها التابعة في التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث بالإضافة إلى إعادة التأمين وإدارة الاستثمارات ذات الصلة.



وتهدف بشكل أساسي إلى تحقيق عائد مرتفع على رأس المال المستثمر وبناء علاقات قوية مع المساهمين من خلال السعي إلى نمو طويل الأجل والفائدة العامة للعملاء والموظفين والمساهمين والمجتمعات على حد سواء، تكمن قوة Fairfax التشغيلية الخاصة في نموذج الإدارة اللامركزي للشركات التابعة، حيث يقوم كل فريق إدارة في شركاتها على تطوير وتنفيذ سياسة منفردة ترتكز على أسواق تواجدهم وطبيعتها.