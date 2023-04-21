

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن استمراره في تقديم خدماته المصرفية على مدار الساعة خلال عطلة عيد الفطر السعيد، وذلك عبر قنواته ومنصاته الإلكترونية المختلفة، حرصا منه على تلبية احتياجات العملاء أثناء فترة احتفالهم بالعيد، سواء داخل الكويت أو خارجها.



هذا، وسيقوم KIB بتعطيل أعماله ابتداء من يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023 على أن يكون أول وثاني وثالث أيام عيد الفطر السعيد عطلة رسمية، وما سوى ذلك أيام راحة، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023.



وبعد أن توجه بالتهنئة للجميع بحلول هذه المناسبة، لفت KIB إلى التزامه بخدمة عملائه ومساندتهم في جميع الأوقات، وتمكينهم من متابعة شؤونهم المالية وإنجاز معاملاتهم المصرفية دون تعطيل وبمنتهى الكفاءة.



وأشار إلى أنه سيواصل تقديم خدماته المصرفية المتاحة إلكترونيا أثناء العطلة وعلى مدار 24 ساعة، والتي تتمثل في كل من: خدماته المتوافرة على منصاته الإلكترونية، بما يشمل كلا من خدمات تطبيق الهواتف الذكية «KIB موبايل»، التي تتيح للعميل إمكانية إجراء معظم العمليات المصرفية الأساسية.



كما يقدم البنك خدمتي: «Live Chat»، و«KIB أونلاين» على موقع البنك الإلكتروني www.KIB.com.kw، بالإضافة إلى خدمة مركز الاتصال، سواء على رقم البنك المحلي (1866866)، أو على الرقم الدولي (+96522957300)، مشيرا إلى إمكانية التواصل على تطبيق «WhatsApp»، على رقم البنك المحلي (1866866)، وذلك لخدمة العملاء والإجابة عن الاستفسارات العامة عن المنتجات والخدمات.