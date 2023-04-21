منال المطر: توزيع 7 آلاف وجبة إفطار وكسرة صيام بعدد من المرافق العامة والمناطق السكنية

الاحتفال بالقرقيعان واليوم العالمي للتوعية بالتوحد مع «مركز 21» وأطفال مستشفى الوطني

80 فائزاً ضمن فعالية «اربح مع الوطني» للتشجيع على ممارسة الرياضة خلال الشهر الفضيل

حملة لتوزيع كسرة الصيام في إشارات المرور لرفع التوعية تجاه حوادث السير بموعد الإفطار



اختتم بنك الكويت الوطني برنامجه «افعل خير في شهر الخير» الاجتماعي، المستمر منذ أكثر من 30 عاما، بتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين وزيارة المراكز والمؤسسات الاجتماعية والقيام بالعديد من النشاطات والمبادرات الخيرية والاجتماعية المتنوعة طوال شهر رمضان المبارك.



وشمل البرنامج توزيع نحو 7 آلاف تنوعت بين وجبات الإفطار وكسرة إفطار على الصائمين في الفروانية والسالمية وحولي والمهبولة وشرق والمباركية وبنيد القار بالإضافة إلى مستشفى الأميري ومستشفى الصباح ومستشفى مبارك ومطافئ الجليب والمرافق العامة والمناطق السكنية في العديلية وكيفان والسرة ومشرف والصديق والخالدية والشامية.



وقد حقق البرنامج هذا العام علامة فارقة تجسدت بأهدافه التنموية التي تعدت الدعم المادي إلى الاستثمار بالأعمال والمبادرات الاجتماعية وضمان استمرارية هذا العطاء للأسر والأفراد المحتاجين.



وفي هذا السياق، قالت رئيسة مجموعة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الوطني منال المطر: «إن بنك الكويت الوطني يفخر بكونه أحد رواد التنمية الاجتماعية من خلال برامج المسؤولية التي يطلقها، ويهدف من خلال هذا البرنامج الحفاظ على عمق العلاقة مع المجتمع الذي ينتمي إليه من خلال عشرات المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى رعاية الأفراد والأسر وتوفير ما يلزم لدعم أهداف العيش الكريم والتعليم والصحة كأبرز معالم تطور المجتمعات وتقدمها».



وأوضحت المطر أنه إلى جانب الجولات الميدانية لتوزيع وجبات الإفطار، واصل بنك الكويت الوطني للعام الرابع على التوالي رعايته برنامج مدفع الإفطار في قصر نايف.

ولفتت إلى أن ما ميز هذا العام هو النقلة النوعية للعمل الخيري والاستثمار بالمبادرات الاجتماعية محققا خطوات غير مسبوقة على المستوى الاجتماعي.



وجبات الإفطار



وقام بنك الكويت الوطني بتوزيع نحو 6000 وجبة الإفطار ضمن جولاته الميدانية الى مناطق مختلفة في الكويت طوال شهر رمضان المبارك. وقامت سيارات نقل الوجبات التابعة لبنك الكويت الوطني بزيارة المناطق السكنية والأسواق الشعبية ومواقف النقل العام والعديد من المرافق الحيوية لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين.



كسرة صيام وتوعية مرورية



وزع بنك الكويت الوطني نحو 1500 كسرة الصائم على السائقين عند إشارات المرور في الشوارع الاستراتيجية، وتتميز هذه المبادرة بأنها تهدف إلى الحد من الحوادث المرورية خلال الشهر الفضيل، لاسيما مع اقتراب موعد الافطار ومحاولات بعض السائقين اللحاق بإفطارهم من خلال السرعة والتجاوزات المرورية.



فعاليات القرقيعان



شارك بنك الكويت الوطني مستشفى الوطني للأطفال ومركز 21 فرحة القرقيعان السنوية وهي تقليد سنوي يحتفى به في الكويت منتصف شهر رمضان. وتخلل مناسبة القرقيعان أجواء ترفيهية لمشاركة بهجة المناسبة.



في مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال، قامت أسرة البنك بزيارة الأطفال لمشاركتهم فرحة قرقيعان، حيث قضى موظفو البنك يومهم مع الأطفال ونظموا احتفالية خاصة تخللها أجواء حفل القرقيعان التراثي، كما جالوا على غرف المرضى على إيقاعات موسيقى القرقيعان ووزعوا حلويات قرقيعان عليهم، واحتفلوا في هذه المناسبة السنوية.



وفي مركز 21، شارك بنك الكويت الوطني فرحة القرقيعان مع المركز، حيث تواجد المتطوعون من موظفي البنك لتوزيع القرقيعان ويأتي هذا في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتوحد في إشارة إلى التضامن مع أهداف المركز وجميع الأفراد الذين يرعاهم، لاسيما أن المركز يولي اهتماما خاصا بذوي الاحتياجات ممن تجاوزت أعمارهم 21 عاما ويسعى بشكل دائم إلى تأهيلهم وتطوير قدراتهم الذاتية ومواهبهم، إلى جانب تقويم سلوكهم واندماجهم بالمجتمع.



بطولة الداما الشعبية



ونظم بنك الكويت الوطني بطولة الداما الشعبية في أسواق المباركية وذلك في إطار برنامجه السنوي «افعل الخير في شهر الخير» الخاص بالشهر الفضيل. وتضمنت البطولة تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بجوائز نقدية قيمة. وتندرج هذه البطولة في إطار الدعم للموروث الشعبي.



وقام بنك الكويت الوطني بتنظيم مسابقات لهواة المشي في عدد من المماشي خلال الشهر الفضيل لمكافأتهم بجوائز قيمة، كما قام بإعداد بعض المفاجآت التنافسية لهم بهدف رفع الوعي البيئي، وذلك بالتعاون مع مصنع أمنية لإعادة تدوير البلاستيك.



وتهدف هذه الفعالية إلى التشجيع على الرياضة والمشي لاسيما خلال فترة الصيام من أجل صحة أفضل، إلى جانب جمع البلاستيك لتوفير مساحات في مرادم النفايات، وذلك ضمن برنامجه الأضخم على مستوى الكويت «افعل الخير في شهر الخير».



وقد تواجد البنك الوطني في ممشى السرة واليرموك وسيتواجد قريبا في ممشى مشرف والرميثية بالإضافة إلى منطقة المباركية قبيل موعد الإفطار لمقابلة الصائمين الذين يمارسون رياضة المشي للتفاعل معهم ومكافأتهم بجوائز قيمة وجمع المخلفات البلاستيكية.



العشر الأواخر



وقام متطوعو بنك الكويت الوطني بتوزيع المياه والمثلجات في عدد من الجوامع في مناطق عدة منها العديلية في مسجد الراشد.



وعلى غرار كل عام، شارك عشرات المتطوعين من موظفي بنك الكويت الوطني في برنامج شهر رمضان المبارك «افعل الخير في شهر الخير» وذلك من خلال القيام بالزيارات والجولات الميدانية، فيأتي ذلك انطلاقا من حرص البنك على تنمية مفهوم التطوع لدى موظفيه من خلال تعزيز ارتباطهم بالأعمال الإنسانية والنشاطات الاجتماعية التي ينظمها.