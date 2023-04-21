بيروت - عمر حبنجر



الأجواء الإيجابية التي يشيعها فريق الممانعة الداعم لترشيح سليمان فرنجية لرئاسة لبنان، يتعين التعاطي معها بحذر، خصوصا ان الموقف العربي المتحفظ على ترشيح رئيس تيار المردة، مازال على حاله، ولا مؤشر على تغيير حصل أو محتمل أن يحصل.



والتطور الجديد الذي أتاح الحديث عن ارتفاع أسهم فرنجية وزوال «الفيتوات» التي تعيق طريقه الرئاسي، تمثل الى جانب إطلالته الإعلامية من بكركي، باتصال هاتفي أجراه المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، المتنكب للملف الرئاسي اللبناني، برئيس مجلس النواب نبيه بري امس الأول، بعدما سبقه اتصال من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون شخصيا، وكان الملف الرئاسي اللبناني محور الاتصالين.



دوريل دعا بري الى إطلاق «ورشة حوار» تمهد لتفاهم يسمح بتحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية، فيما استوضحه رئيس مجلس النواب اللبناني عن نتائج الاتصالات التي تجريها باريس مع أطراف لبنانية وعربية، وقد أجابه المستشار الفرنسي، وبحسب مصادر مجلس النواب، بأن الأمور افضل من السابق، وان هناك مؤشرات مشجعة لصالح سليمان فرنجية «المرشح الأكثر جدية».



المصادر النيابية اعتبرت ان كلام فرنجية من بكركي مؤخرا كان بمنزلة إعلان ترشيح وبرنامج عمل، وما كان ليقدم على هذه الخطوة لو لم يكن حاصلا على تطمينات فرنسية.



وتقول صحيفة «نداء الوطن»، القريبة من القوات اللبنانية، ان دوريل حصل من فرنجية على ضمانات خطية، حيال مواقفه من جملة قضايا داخلية وعربية، وان المسؤول الفرنسي نقلها إلى العاصمة العربية المعنية، وان الجواب الذي حصل عليه دوريل هو:«اتركها كي ندرسها».



هذا، وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس «ليس لديها أي مرشح في لبنان» لرئاسة الجمهورية، وذلك بعيد حديث وسائل إعلام لبنانية عن دعم فرنسي محتمل للوزير السابق سليمان فرنجية لهذا المنصب الشاغر منذ 6 أشهر.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة آن - كلير لوغاندر خلال مؤتمر صحافي: «على اللبنانيين اختيار قادتهم».



وأكدت المتحدثة أن «على الجهات اللبنانية تحمل مسؤولياتها وكسر الجمود السياسي لانتخاب رئيس جديد بسرعة»، قائلة إن الشغور «يلقي بظلاله أولا على الشعب اللبناني».



في غضون ذلك، أشارت وسائل الاعلام التابعة لحزب الله، إلى ان فرنسا بصدد دعوة عدد من القيادات اللبنانية المسيحية لشرح عملية السير بتسوية تقود الى انتخاب فرنجية رئيسا وتكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة، وان الفرنسيين يعرفون مواقف كل الأطراف، لكنهم يعتقدون ان على هؤلاء سماع آراء أطراف من خارج الساحة، كما يشجعون بري وفرنجية على اجراء اتصالات مع الكتل النيابية المعارضة.



وتزخيما لهذه الأجواء، قرر فرنجية الظهور بإطلالة جديدة عبر قناة «الجديد» مساء الاربعاء 26 الجاري، للمزيد من الشرح والتوضيح، حيال الضمانات التي اعطاها للفرنسيين، حول الاستراتيجية الدفاعية والعلاقة مع صندوق النقد الدولي وسواها.



في المقابل نقلت قناة «ام تي في» عن مصدر في القوات اللبنانية ان نواب تكتل الجمهورية القوية (20 نائبا) لن يصوتوا لصالح فرنجية، ومهما تبدلت المواقف. وأما نواب اللقاء الديموقراطي برئاسة تيمور جنبلاط (8 نواب) فلن يصوتوا لفرنجية، إلا ضمن شرطين: رفع «الفيتو العربي» عنه، وتأييد أحد الاقطاب المسيحيين له، والمقصود هنا سمير جعجع.



ورجح النائب السابق لرئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ظهور «تسوية مهمة» للملف الرئاسي في غضون أسبوعين أو ثلاثة، قوامها سليمان فرنجية رئيسا ونواف سلام رئيسا للحكومة.



بدوره، نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم دعا الى ضرورة الحوار لإنجاز الاستحقاق الرئاسي ومغادرة مربع التصلب بالرأي، وإلى الإفادة من المناخات الإيجابية في المنطقة واجراء التسويات الداخلية والبحث عن قواسم مشتركة، وقال: لا يمكن انجاز استحقاق الرئاسة حال ارادت كل كتلة رفض كل شيء، بينما الأولى ان نتفاهم فيما بيننا.



وحيال كل هذه الأجواء، جاء كلام الموفد الأميركي الى لبنان آموس هوكشتاين أمام وفد برلماني لبناني في واشنطن، ما يوحي بأن الملف الرئاسي يراوح مكانه، وانه ليس لواشنطن مرشح للرئاسة في لبنان، وان الموقف العربي من الاسم المطروح لم يتغير.