القاهرة - ناهد إمام



ترأست السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعا عاجلا لـ «اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج» لمناقشة إيجاد سبل وآليات التعامل مع أزمة طلاب الجامعات المصريين في السودان، على إثر الاشتباكات المندلعة هناك حاليا.



وفي مستهل الاجتماع أشارت السفيرة سها جندي إلى دعوتها لانعقاد هذا الاجتماع العاجل للجنة من أجل بحث الموقف المستجد للطلاب بالسودان، في الإطار نفسه الذي تعاملت به اللجنة مع موقف الطلاب في روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أن اللجنة ستبحث الأعداد الدقيقة للطلاب الدارسين في السودان، وأماكن تواجدهم وتقييم مدى الخطورة التي يتعرضون لها حاليا وفقا للمستجدات، لإعداد تقرير بالموقف والنظر في البحث والتقييم الشامل لدراسة إمكانية وضع خطة إخلاء عاجلة وفقا للموقف والمستجدات بصورة موضوعية وسريعة.



وتناولت الوزيرة في حديثها الجهود التي بذلتها وزارة الهجرة مؤخرا في ملف الطلاب المصريين بالسودان، وقالت إن هناك تنسيقا مستمرا مع الخارجية المصرية والسفارة المصرية بالسودان، كما أنها عقدت لقاء عبر الفيديو كونفرانس مع 100 من الطلاب المصريين بالسودان من أعضاء مركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين بالخارج «ميدسي» وعدد من أولياء الأمور، وكذلك رموز الجاليات للاستماع إليهم والاطمئنان على أوضاعهم في ظل حالة الاضطراب التي يعيشها البلد الشقيق، لضمان سلامة أبناء الجالية المصرية بالسودان وبشكل خاص الطلاب المصريين الدارسين، مشيرة إلى أننا ندرس كل السيناريوهات والبدائل حرصا على مستقبلهم.



وتابعت: «إننا نسعى لمعرفة أماكن تواجد الطلبة وتقييم مدى الخطورة التي يتعرضون لها حاليا وفقا للمستجدات، لإعداد تقرير بالموقف والنظر في البحث والتقييم الشامل لدراسة إمكانية وضع خطة إخلاء عاجلة وفقا للموقف والمستجدات بصورة موضوعية وسريعة»، لافتة إلى إطلاق وزارة الهجرة لاستمارة التسجيل الإلكترونية وتم إرسالها من خلال المجموعات التي تم إنشاؤها على تطبيق «واتساب» خصيصا للتواصل المستمر مع طلابنا في السودان لمتابعة أوضاعهم وأي مستجدات تطرأ لسرعة التدخل، ويتم ذلك من خلال ممثل مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين في الخارج بالسودان.

من ناحيته، قال السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، إننا حريصون على مستقبل أولادنا، وتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة كافة لإيجاد حلول ناجعة لما يواجهه أبناؤنا الدارسون بالسودان من مخاطر خلال تلك المرحلة، وأضاف أن الوزارة تتابع على مدار الساعة موقف الجاليات المصرية حول العالم، وتسعى لإيجاد حلول تضمن أمن وسلامة أبنائنا.