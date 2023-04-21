

الدوحة - فريد عبدالباقي



حدد الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة الأندية المشاركة ضمن منافسات بطولة الأندية الآسيوية للرجال التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 14 حتى 21 مايو المقبل، بمشاركة 12 فريقا، منها 5 فرق عربية.



وسيلعب فريق الكويت ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم الى جانبه فرق الشرطة القطري وأتيراو الكازاخستاني وأسبيرينج من هونغ كونغ.



وتضم المجموعة الأولى فريق الأهلي البحريني مستضيف البطولة بجانب أندية أير جامبوس الكوري، وكانبيرا هيت الأسترالي، وجاكرتا الإندونيسي، بينما تضم المجموعة الثانية أندية شهداب يزد الإيراني، وغاز الجنوب العراقي، وبنك تايشنغ التايبي، وكام أير الأفغاني، فيما ضمت المجموعة الثالثة كلا من سنتوري سنبيردز الياباني وأير فورس التايلندي وبايانكونغور المانغولي وخيبيل اليمني.