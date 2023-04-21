

يعقوب العوضي



نجح القادسية في احتلال صدارة مجموعته ببطولة كأس اتحاد كرة اليد بعد فوزه على الفحيحيل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة «د» بنتيجة 28-25، ورفع الأصفر رصيده إلى 6 نقاط، بينما بقي الفحيحيل على رصيده السابق بـ 4 نقاط، وبذلك يكون «الملكي» قد حصل على العلامة الكاملة في الدور التمهيدي.



وفي لقاء آخر، فاز خيطان على الساحل 40-27 ليحصد أول نقطتين، بينما بقي الساحل دون نقاط إلا أن الفوز لا يسمن ولا يغني من جوع، حيث غادر الفريقان البطولة من الجولة الثانية.



وسيلعب القادسية مع الصليبخات ثاني المجموعة «أ» في 3 مايو المقبل، بينما سيواجه الفحيحيل الكويت في دور الثمانية.