

بلغ كل من مان سيتي الانجليزي وإنتر الايطالي الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادل الأول مع مضيفه بايرن ميونيخ الألماني 1-1 والثاني مع بنفيكا البرتغالي 3-3 في إياب ربع النهائي.



في المباراة الأولى على ملعب «اليانز ارينا»، كان بايرن في حاجة إلى «ريمونتادا» لتعويض خسارته الثقيلة ذهابا بثلاثية نظيفة لكنها لم تحصل واكتفى بالتعادل.



وافتتح النرويجي إرلينغ هالاند التسجيل لمان سيتي (57) بعد أن أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، فيما عادل جوشوا كيميش لأصحاب الأرض من ركلة جزاء (83).



وضرب بطل إنجلترا موعدا في نصف النهائي مع ريال مدريد الاسباني حامل اللقب والرقم القياسي بعدد الألقاب (14) الذي أقصى تشلسي الانجليزي 4-0 في مجموع المباراتين.



وقال مدرب مان سيتي بيب غوارديولا، إن لاعبيه يشعرون بالإرهاق قبل مباراة الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام شيفيلد يونايتد في ويمبلي غدا السبت.



وتعادل «السيتي» 1-1 مع بايرن في ميونيخ في إياب دور الثمانية ليفوز 4-1 بمباراتي الذهاب والعودة ويتأهل إلى قبل نهائي البطولة القارية الأبرز للموسم الثالث على التوالي.



وسيلتقي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ريال مدريد في الدور نصف النهائي.



وقال غوارديولا لمحطة «بي.تي سبورت»: «الفريق مرهق، لذا لا أعرف كيف سنتعافى للعب ضد شيفيلد يونايتد لأننا سنلعب السبت. الأمر صعب للغاية، لذلك لا أعرف كيف سنخوض المباراة لأنها لحظة صعبة لمباراة السبت».



تأهل إنتر



وعلى ملعب «سان سيرو»، كان إنتر في طريقه لتجديد فوزه على بنفيكا البرتغالي عندما تقدم عليه 3-1 حتى الدقيقة 86 قبل أن يدرك الأخير التعادل 3-3 في الرمق الأخير.



وكان إنتر عاد بفوز ثمين من ارض بنفيكا الاسبوع الماضي في لشبونة.



وسجل نيكولو باريلا (14) والارجنتيني لاوتارو مارتينيس (66) ومواطنه يواكيم كوريا (78) أهداف إنتر، وفريدريك اورسينس (38) وانتونيو سيلفا (86) والكرواتي بيتار موسى (90+5) أهداف بنفيكا.



ويلتقي إنتر جاره في المدينة الواحدة ميلان في الدور نصف النهائي بعد أن تخطى الأخير مواطنه نابولي متصدر الدوري المحلي بالفوز عليه 1-0 ذهابا ثم تعادله معه 1-1 ايابا.



وقال مهاجم إنتر لاوتارو مارتينيز، الذي أنهى سلسلة من عشر مباريات من دون تسجيل أي هدف عندما سجل الهدف الثاني لفريقه أمام بنفيكا، لأمازون برايم فيديو «ستكون مباراة قمة خاصة، كلنا نعرف ما تعنيه هذه المباراة، مواجهة ميلان في مباراة قمة بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا. السعادة هي الكلمة، أنا فخور للغاية بالدفاع عن هذا الشعار وهذا النادي الكبير الذي عاد إلى حيث ينتمي».



ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد منافسه مان سيتي أولا على ملعب سانتياغو برنابيو يوم 9 مايو المقبل، على أن يكون الإياب في ملعب «الاتحاد» يوم 17 من الشهر نفسه.



ويقام «ديربي الغضب» بين إنتر وميلان على ملعب «سان سيرو» يومي 10 و16 المقبل كذلك.