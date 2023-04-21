

يريد أرسنال المتصدر استغلال انشغال مطارده المباشر مان سيتي بخوض مباراته في نصف النهائي مسابقة كأس انجلترا ضد شيفيلد يونايتد، للابتعاد عنه في صدارة الدوري عندما يستضيف ساوثمبتون صاحب المركز الأخير اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة الثانية والثلاثين.



وإذا قدر لـ «المدفعجية» الفوز سيبتعد بفارق 7 نقاط عن «السيتي»، لكنه سيكون خاض مباراتين أكثر من منافسه الذي يستضيفه الأربعاء المقبل على ملعب الاتحاد في قمة قد تحدد بنسبة كبيرة هوية الفائز منهما بلقب الدوري الممتاز.



ويأمل ليفربول أن يكون خرج من دوامة العروض المهتزة في الآونة الأخيرة بعد فوزه الساحق على ليدز يونايتد خارج ملعبه 6-1 الإثنين الماضي عندما يستقبل غدا السبت نونتغهام فوريست الذي يواجه خطر الهبوط ويبدو مصير مدربه ستيف كوبر في مهب الريح.



وفي المباريات الأخرى، يلتقي فولام مع ليدز يونايتد، وليستر سيتي مع ولفرهامبتون، وكريستال بالاس مع إيفرتون، وبرنتفورد مع أستون فيلا.



وينتظر مان سيتي اختبار لا يخلو من الصعوبات عندما يلتقي مع شيفيلد يونايتد (درجة أولى) على ملعب ويمبلي في نصف نهائي كأس انجلترا.