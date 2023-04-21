

يسعى ريال مدريد لتقليص الفارق خلف المتصدر برشلونة عندما يلاقي سلتا فيغو غدا السبت في المرحلة الـ 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ويبتعد «الملكي»، الذي يمتلك 62 نقطة، عن «البارسا» بفارق 11 نقطة، وهو يريد الانتصار على سلتا فيغو وانتظار تعثر المتصدر أمام أتلتيكو مدريد بعد غد الأحد في قمة منتظرة.



هذا، وكشف برنامج «شيرينغيتو» الإسباني، عن إصابة جديدة داخل ريال مدريد وهي للمدافع والظهير الأيسر ديفيد ألابا الذي لم يستطع استكمال مباراة تشلسي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.



وأظهرت نتائج الفحوصات بحسب شبكة «Relevo» الإسبانية، أن ألابا يعاني من تمزق في العضلة الثلاثية الرأسية في الساق اليمنى، ويسعى الطاقم الطبي في «الملكي» تجهيز اللاعب لخوض نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أوساسونا يوم 6 مايو، والمدة التقديرية لغياب ألابا عن تدريبات ومباريات ريال مدريد هي أسبوعان.



وتفتتح المرحلة اليوم بلقاء يجمع بين إسبانيول وقادش، في حين يلعب غدا أيضا أوساسونا مع ريال بيتيس، وألميريا مع أتلتيك بلباو، وريال سوسيداد مع رايو فايكانو، وبلد الوليد مع جيرونا.