

يبدو باريس سان جرمان مرشحا فوق العادة لمواصلة صحوته والاقتراب كثيرا من لقبه الحادي عشر القياسي عندما يحل ضيفا على أنجيه صاحب المركز الأخير اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة الثانية والثلاثين من بطولة فرنسا في كرة القدم.



ويعول باريس سان جرمان على قوته الهجومية الضاربة بقيادة هدافه الدولي كيليان مبابي الذي نجح السبت الماضي في فك صيامه عن التهديف بافتتاحه التسجيل في مرمى لنس رافعا غلته من الاهداف الى 20 هذا الموسم متساويا مع مهاجم ليل الدولي الكندي جوناثان ديفيد.



ويأمل باريس سان جرمان في استغلال المعنويات المهزوزة لمضيفه إضافة إلى المهمتين الصعبتين لمطارديه المباشرين مرسيليا ولنس، الأول أمام مضيفه ليون الأحد، والثاني أمام ضيفه موناكو السبت.



ويلعب غدا أيضا أوكسير مع ليل.



ألمانيا



تفتتح المرحلة الـ 29 من الدوري الألماني اليوم، حيث يلعب أوغسبورغ مع شتوتغارت، ويلعب غدا ماينتس مع بايرن ميونيخ، وهرتا برلين مع فيردر بريمن، وهوفنهايم مع كولن، وبوخوم مع فولفسبورغ، وبوروسيا دورتموند مع آينتراخت فرانكفورت.



ويمني البايرن، صاحب المركز الأول برصيد 59 نقطة، النفس في تفادي التعثر أمام ماينتس وذلك لعدم فقدان الصدارة لمصلحة دورتموند صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر.



إيطاليا



تنطلق مساء اليوم منافسات المرحلة الـ 31 من الدوري الإيطالي بلقاء يجمع بين هيلاس فيرونا وبولونيا، على أن تقام غدا مباريات ساليرنتانا مع ساسولو، ولاتسيو مع تورينو، وسامبدوريا مع سيبتزيا.