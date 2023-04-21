

أعلن قائد ريال بيتيس المخضرم خواكين (41 عاما) انه سيعتزل كرة القدم نهاية الموسم الحالي، حيث من المرجح أن يحطم خلاله الرقم القياسي لعدد المشاركات في الدوري الاسباني بعدما أمضى 23 عاما داخل ملاعبه.



وفي مقطع فيديو نشره بيتيس على مواقع التواصل الاجتماعي، قال اللاعب الدولي السابق من داخل غرفة تبديل الملابس وهو يذرف الدموع «دنت ساعتي. حان الوقت لأقول لكم أن هذا موسمي الأخير مع بيتيس». ويلعب خواكين، واسمه الكامل خواكين سانشيس رودريغيس وسيبلغ 42 عاما في يوليو المقبل، في مركز الجناح الأيمن في النادي الأندلسي صاحب المركز الخامس في «لا ليغا» هذا الموسم، وذلك قبل 9 مراحل من النهاية. وفي رسالة أخرى، قال خواكين وهو يرسم «خلال 23 عاما، حاولت أن أجعل من كرة القدم فنا وأن يتم تذكري عبر الأجيال».



وخاض خواكين 615 مباراة في الدوري الاسباني، أقل بسبع مباريات عن حارس المرمى السابق أندوني سوبيساريتا حامل الرقم القياسي مع 622 مباراة.