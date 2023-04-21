

منصور السلطان - محمد الجلاهمة



أسفرت جهود قطاع الأمن العام ممثلا في مديرية أمن محافظة الأحمدي من خلال الانتشار الأمني في منطقة صباح الأحمد السكنية، عن ضبط



4 أحداث يقودون مركبات من غير رخصة قيادة، حيث تمت إحالتهم إلى نيابة الأحداث وحجز 4 مركبات وتحرير 20 مخالفة مرورية متنوعة.



من جهة أخرى، أسفر الانتشار الأمني واستمرار الحملات للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، عن ضبط 19 مخالفا لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات في منطقة جليب الشيوخ، وتمت إحالتهم إلى جهات إدارة الإبعاد الإداري لمخالفة قانون العمل.