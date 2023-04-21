

عبدالله قنيص



تمكن رجال مباحث الحدود الجنوبية أمس الأول، من ضبط مواطن من أرباب السوابق في تعاطي المخدرات وخرج قبل أشهر من السجن المركزي بالجرم المشهود خلال قيامه بسرقة كيبلات نحاسية. وعزا المواطن الموقوف استهدافه الكابلات الى الاتفاق على تقاضي المواد المخدرة التي أدمنها ولا يستطيع ان يتخلص من هذه الآفة، فيما تم التحفظ على مركبته الأميركية نوع وانيت، وكذلك على كيبلات كان قد سرقها قبل الضبط، إلى جانب أدوات تستخدم في عملية التقطيع والسرقة.



واستنادا إلى مصدر أمني، فإن دورية تابعة للمباحث الحدود، وخلال جولة لها في المناطق المتاخمة لمنفذ النويصيب الحدودي، رصدت مركبة متوقفة على مقربة من منشآت نفطية، ولدى توجهها إلى المركبة قام قائدها بالدخول إليها سريعا محاولا الهرب، إلا أنه تم ضبطه بعد مقاومة عنيفة، وإذ برجال الأمن يعثرون في المركبة على أدوات لتقطيع الكيبلات وكذلك على مسروقات.



وأضاف المصدر: بالاستعلام عن المواطن تبين أن لديه نحو 6 قضايا متعلقة بحيازة وتعاطي المواد المخدرة، وانه كان نزيلا في السجن المركزي حتى أشهر قريبة. هذا، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة بعد اعترافه بالسرقة للإنفاق على المخدرات، وذلك على خلفية اتهامه بسرقة أملاك الدولة وإتلاف ممتلكات عامة.