انفجر صاروخ «ستارشيب» العملاق التابع لـ «سبايس اكس» والمخصص للرحلات إلى القمر والمريخ بعيد انطلاقه من تكساس في أولى رحلاته المدارية التجريبية، على ما أظهر بث مباشر للشركة.



ولا يشكل هذا الانفجار فشلا للشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك، كون الصاروخ انطلق بنجاح من منصة إطلاقه، ما يمثل أصلا نجاحا كبيرا. ولم تعرف بعد الأسباب التي أدت إلى انفجار «ستارشيب».



هذا، وأرجئت يوم الاثنين محاولة أولى لإطلاق الصاروخ في الدقائق الأخيرة قبيل إقلاعه، بسبب مشاكل فنية. وقال رئيس «سبايس اكس» إيلون ماسك «هذه الرحلة الأولى لصاروخ ضخم ومعقد جدا»، مشيرا إلى أن هذا الاختبار «محفوف بمخاطر كبيرة».



و«ستارشيب» البالغ طوله 120 مترا هو أطول من صاروخ «ناسا» العملاق الجديد «اس ال اس» (98 مترا) الذي أطلق في مهمة أولى خلال نوفمبر، ومن صاروخ «ساتورن 5» (111 مترا) الخاص بمهمات أبولو.



كذلك يفترض أن يتمتع «ستارشيب» بقوة إقلاع أقوى بمرتين من «اس ال اس» و«ساتورن 5»، ما يجعله الصاروخ الأقوى في العالم.



ولم تجر بعد أي رحلة تجريبية للصاروخ الأسود والفضي بطبقتيه، منهما الأولى التي تحمل اسم «سوبر هيفي» والمجهزة بـ 33 محركا على الأقل.