أجواء رمضان في الكويت متفردة وتعكس دفء العلاقات وقوة الترابط الاجتماعي وتوفر الفرصة لتعزيز الوحدة والتفاهم وإشاعة الفرحة والبهجة في المجتمع



أسامة دياب



رفع عدد من السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى البلاد أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وأعضاء الحكومة وعموم الشعب الكويتي بمناسبة عيد الفطر السعيد، متمنين لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد موفور الصحة ودوام العافية، وللكويت وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.



وأعرب السفراء عن إعجابهم بالعادات والتقاليد الكويتية في رمضان، لافتين إلى تميز ليالي هذا الشهر في الكويت ودفء العلاقات والتماسك والتراحم الذي يعم أيامه، مشددين على أن الكويت واحة الأمن والأمان ونموذج للتعايش السلمي وقبول الآخر، مبينين أن الاحتفال بعيد الفطر يجسد روح الرحمة، ويوفر فرصة أخرى لتعزيز الوحدة والتفاهم وإشاعة الفرحة والبهجة في المجتمع، فإلى التفاصيل:



في البداية، رفع عميد السلك الديبلوماسي سفير طاجيكستان د.زبيد الله زبيدوف اسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وإلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وجميع أعضاء الحكومة وعموم الشعب الكويتي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا للقيادة السياسية دوام التوفيق وللكويت وشعبها التقدم والازدهار.



وأشاد زبيدوف بتنوع العادات والتقاليد الكويتية في شهر رمضان من حفلات إفطار وغبقات وزيارة الديوانيات، والتي وصفها بالعادات الفريدة والتي تعكس الترابط الاجتماعي وكرم الضيافة التي جبل عليها الشعب الكويتي، لافتا إلى أن الكويت واحة الأمن والأمان ونموذج للتعايش السلمي وقبول الآخر.



وشدد على أنه سيبذل قصارى جهده لتعزيز التعاون مع الكويت والذي تعتبرها بلاده شريكا مهما ولاعبا أساسيا في منطقة الشرق الأوسط.



فرصة للتواصل



من جهتها، قالت السفيرة الفرنسية كلير لوفليشر: «بالنيابة عن السفارة الفرنسية في الكويت، يسعدني أن أتقدم بأحر التهاني إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى شعب الكويت وجميع المسلمين في مختلف أنحاء العالم بمناسبة عيد الفطر السعيد».



وأضافت: «مع نهاية شهر رمضان المبارك الذي كان بالفعل فرصة رائعة للتواصل والالتقاء من خلال الديوانيات والغبقات، لا أستطيع الانتظار للاحتفال بعيد الفطر الذي يجسد روح الرحمة، ويوفر فرصة أخرى لتعزيز الوحدة والتفاهم، هذه هي الروح الاحتفالية التي توحد القلوب البشرية، وهي الروح نفسها التي هي في صميم العلاقات الثنائية الفرنسية - الكويتية».



تعزيز العلاقات



من جانبه، رفع سفير بلغاريا لدى البلاد ديميتار ديميتروف أسمى آيات التهاني والتبريكات القلبية إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وحكومة الكويت وعموم شعبها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وأضاف: «أتمنى للكويت المزيد من الازدهار والتقدم في ظل قيادتها الحكيمة، كما لا يفوتني التأكيد على أن الكويت كانت وستبقى مثالا يحتذى به للاستقرار والنمو الاقتصادي، كما ستظل واحة أمن وأمان للسلام والرفاهية في المنطقة، وأنا على يقين تام من مواصلة تعزيز العلاقات القائمة بين شعبينا بما يعود بالمصلحة على بلدينا».



وختم ديميتروف كلمته قائلا: «أتمنى أن يجلب هذا العيد السلام والنجاح والسعادة للشعب الكويتي والمسلمين ولجميع شعوب العالم، وأتمنى للجميع عيد فطر سعيد».



ازدهار واستقرار



من جهته، قال سفير المكسيك لدى البلاد ميغيل آنخيل إيسيدرو: أتشرف أن أرفع إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ومقام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ومقام رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح (حفظهم الله) وحكومة دولة الكويت الصديقة والشعب الكويتي الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول «عيد الفطر السعيد»، متمنيا للشعب الكويتي الصديق مزيدا من الازدهار والاستقرار.



وأضاف إيسيدرو «أود أن أعبر عن التزامنا المستمر بتعزيز الروابط بين الكويت والمكسيك، مؤكدا لدولة الكويت أننا سنسعى إلى تحقيق المزيد من التقدم في العلاقات الثنائية القائمة بالفعل بين البلدين. وبهذه المناسبة السعيدة، متمنيا لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد موفور الصحة ودوام العافية ولشعب الكويت الصديق السلام والازدهار».



عمق الروابط



بدوره، قال سفير جمهورية كوريا لدى البلاد تشونغ بيونغ-ها أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والى حكومة وشعب الكويت بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.



وأضاف أود أن اغتنم هذه الفرصة لأشيد بعمق الروابط المتميزة بين جمهورية كوريا والكويت، والتأكيد على ان علاقات الصداقة والثقة المتبادلة بيننا متأصلة وراسخة وان شراكتنا تزداد قوة ونموا. مرة أخرى أتمنى للجميع عيدا سعيدا مباركا ودوام نعمة الأمن والأمان والأعياد.



دعوات بالتقدم



من جهته، قال السفير التونسي لدى البلاد الهاشمي عجيلي: بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك يسعدني باسمي ونيابة عن أفراد الجالية التونسية المقيمة بالكويت الشقيقة أرفع أسمى آيات التبريكات وصادق التهاني إلى حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، وإلى كل أفراد عائلة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق، سائلا الله العزيز القدير أن يديم نعمه الأمن والاستقرار والازدهار على الكويت الشقيقة ويعود بالخير واليمن على شعبها الأصيل وكل الشعوب العربية والإسلامية جمعاء.



تاريخ مشترك



وفي تهنئته، قال سفير الهند لدى البلاد د.أدارش سويكا: بالنيابة عن سفارة الهند، أتقدم بتحياتي الحارة إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، وحكومة وشعب الكويت الصديقين، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. كما أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن تمنياتي الطيبة لجميع أفراد الجالية الهندية في الكويت.



وأضاف: كما هو الحال في الكويت، فإن عيد الفطر هو مناسبة خاصة في الهند، حيث إنها موطن لثاني أكبر عدد من المسلمين في العالم، لافتا إلى أن تنوع الأديان والمعتقدات، مع أناس من خلفيات اجتماعية وثقافية ولغوية ودينية مختلفة يعيشون في وئام تام، وهو السمة المميزة للهند.



وتابع: كأكبر جالية مغتربة في الكويت، لاتزال الجالية الهندية جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع الكويتي. لقد عزز تاريخنا المشترك وعلاقاتنا الثقافية روابط الصداقة والتعاون القوية بين بلدينا. نحن فخورون بالمساهمات التي قامت الجالية الهندية بتقديمها لتنمية الكويت ونموها.



تمنيات طيبة



بدوره، قال سفير أفغانستان سيد جاويد هاشمي: يسرني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وحكومة وشعب الكويت الصديقة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على شعب الكويت الصديقة وعلى سائر الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، متمنيا للكويت وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



من جهته، تقدم سفير أرمينيا لدى البلد سارمين باغداساريان بالتهاني القلبية إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله، بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا لسموهما دوام الصحة والسعادة». كما وجه السفير باغداساريان التهاني إلى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء والشيوخ وأبناء الشعب الكويتي الصديق وكافة الإخوة الوافدين متمنيا لهم عيدا مباركا ورحمة من الله على قيادة الكويت وشعبها الكريم.



وختاما أكد سفير أرمينيا أن العلاقات مع الكويت كانت ومازالت تتمتع بمكانة خاصة لدى القيادات السياسية والشعبية في أرمينيا معبرا عن قناعته بأنها ستشهد مزيدا من التطور والتقدم لصالح البلدين الصديقين.





القائم بالأعمال الأميركي: أشكر الشعب الكويتي على كرم الضيافة

قال القائم بأعمال السفارة الأميركية جيمس هولتسنايدر: بالنيابة عن سفارة الولايات المتحدة لدى الكويت وعن عائلتي، أود أن أعبر عن أحر تحياتنا إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وللحكومة الكويتية والشعب الكويتي وكل المسلمين في العالم بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأضاف أود أن أشكر الشعب الكويتي على كرم الضيافة خلال شهر رمضان الفضيل ولهم جميعا عيدكم مبارك.

القائم بأعمال بعثة «الأوروبي»: مناسبة لتعزيز قيم التعاطف والتعاون



قال القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت غيديمناس فرانافيتشس: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت، أتقدم بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله، وجميع من يحتفلون بعيد الفطر في الكويت وأوروبا وحول العالم.



وأضاف أن الاتحاد الأوروبي والكويت يتمتعان بعلاقات قوية في جميع المجالات، وتعتبر الكويت صديقا وثيقا وموثوقا، وواحدة من أكثر الشركاء تقاربا في وجهات النظر مع الاتحاد الأوروبي على مستوى المنطقة، وان الروابط بين شعوبنا تعزز العلاقة القوية بين دول الاتحاد الأوروبي والكويت، كما أن هناك الكثير من الطلبة الكويتيين الذين يدرسون حاليا في دول الاتحاد الأوروبي ويعتبرون تلك الدول موطنهم الثاني، كما يختار آلاف الكويتيين دول الاتحاد الأوروبي كوجهة مفضلة لهم خلال العطلة الصيفية.



وتابع ان عيد الفطر يعتبر مناسبة مهمة لتعزيز قيم التعاطف والإحسان والتعاون، وبينما نحتفل بهذه المناسبة السعيدة مع عائلاتنا وأصدقائنا، يجب ألا ننسى أولئك الذين يقضون العيد منفصلين عن أحبائهم وغير متأكدين من مستقبلهم. لذا، فإن الاتحاد الأوروبي ممتن للقيادة الكويتية على موقفها القوي الداعم للقضايا الإنسانية في جميع أنحاء العالم.



عيدكم مبارك وعساكم من عواده!