



«الذقن المزدوج» الذي يظهر على شكل دهون متراكمة تحت الحنك والذقن.. كيف يمكن التخفيف من حدته؟



لا يوجد حل سحري وسريع لمشكلة الذقن المزدوج، الذي يظهر على شكل دهون متراكمة في منطقتي الحنك والذقن، لكن الخبراء يقدمون لك عدة نصائح تساعد في التخفيف من حدته.



ويعاني البعض من مشكلة الذقن المزدوج نتيجة لأسباب عدة، منها زيادة الدهون في الجسم، فضلا عن أنها تنتج عن التقدم في السن، بحسب موقع «ويب طب» الصحي. ويقول موقع «goodto» إن هذه المشكلة تواجه الرجال والنساء في كل الأعمار، مشيرا إلى أن بعض الحالات ترتبط بعوامل وراثية.



ومن أجل التخلص من هذه المشكلة، هناك العديد من التمارين الواجب إجراؤها لتقوية عضلات الرقبة وشد الجلد، بما يقلل من ظهور مشكلة الذقن المزدوج، وينصح في هذا السياق باتباع عدة تمارين، منها:



تمرين الترقوة: ضع أطراف أصابعك على الترقوة، وارفع ذقنك نحو السقف واضغط بأصابعك حتى تتمدد عضلات الرقبة، على أن يستمر التمرين في كل مرة لمدة 5 ثوان في الجزء العلوي قبل العودة إلى وسط الرقبة، وكرر الأمر 5 مرات.



تمرين قبضة اليد: ضع قبضة اليد في تحت ذقنك، واعمل على فتح فمك وإغلاقه ببطء، وقاوم هذه الحركة بالقبضة الموجودة أسفل الذقن، بما يؤدي إلى تحريك عضلات الرقبة، وكرر التمرين 5 مرات.



تمرين الفم: افتح فمك بقوة وأخرج لسانك حتى تشعر بأن عضلات الفك تعمل، وكرر هذا الأمر 5 مرات.



تمرين الوجه: ارفع وجهك إلى الأعلى وانظر في السقف لعدة ثوان، ويجب أن يستمر ذلك إلى الحد الذي تشعر فيه بتمدد في رقبتك.

عن «سكاي نيوز»