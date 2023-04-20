تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسائل تهنئة من كل من مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة، وسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ صباح الخالد، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أعربوا فيها عن خالص التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر السعيد، مبتهلين إلى البارئ جل وعلا أن يعيده على الوطن العزيز وهو ينعم بالأمن والأمان والرخاء والازدهار وأن يمتع سموه رعاه الله بموفور الصحة والعافية ويحفظه قائدا لمسيرة الخير والنماء في الوطن الغالي.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسائل جوابية، ضمنها سموه خالص شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر ومن صادق الدعاء بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه ويكلل كافة جهود أبناء الوطن للارتقاء بمساره الطموح عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة، وأن يديم على الجميع وافر الصحة والعافية.