تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رسائل تهنئة من مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة، وسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ صباح الخالد، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أعربوا فيها عن خالص التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر السعيد، مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن يعيده على الوطن الغالي بالخير واليمن والبركات ويفيء عليه من فيض آلائه وجزيل نعمة وأن يديم على سموه حفظه الله موفور الصحة وتمام العافية.



هذا، وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برسائل شكر جوابية ضمنها سموه شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر ومن صادق الدعاء بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق أبناء الوطن الأوفياء تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وأن يمتع الجميع بوافر الصحة والعافية.

هذا، وتبادل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برقيات التهاني والتبريكات مع أشقائه وإخوانه ملوك ورؤساء الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية الصديقة وأولياء العهد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

هذا، وقد ضمن سموه، حفظه الله، برقياته تحياته الأخوية وطيب تمنياته المقرونة بدعوات خالصة لله سبحانه وتعالى بأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يفيء عليها بفضله نعمتي الأمن والاستقرار.