تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، نقل خلاله تحياته إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بهذه المناسبة السعيدة، سائلا المولى تعالى أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يديم على سموهما موفور الصحة والعافية ويحقق للكويت كل التقدم الازدهار.



وقد أعرب سمو ولي العهد عن بالغ شكره وتقديره لجلالته على هذه المبادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الكريم بكل تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.