أعلن المتحدث باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم تجاوز الحملة الوطنية للغارمين (فزعتكم.. فرحة لهم) حاجز الـ 11 مليون دينار قبيل نهايتها.



وقال كاظم لـ (كونا) إن نجاح الحملة يعد حصيلة تعاون مثمر بين وزارة الشؤون ووزارة الإعلام ووزارة العدل تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء أن تكون «الأولوية لدعم المواطنين ورعايتهم».



وأضاف ان المبلغ المعلن قد يشهد تصاعدا إضافيا، لاسيما مع التفاعل المجتمعي للحملة بسبب الدور البارز لوزارة الإعلام في دعم الحملة والأهداف الواضحة من وزارة الشؤون الاجتماعية للعمل على فك كرب الغارمين والإفراج عنهم.



وأشاد، بدور الجهات الرسمية المتعاونة في تسخير كوادرها من أجل إتمام الحملة ورسم الفرحة على وجوه الغارمين وذويهم، لاسيما ونحن على أبواب عيد الفطر السعيد، داعيا أهل الخير في البلاد لمواصلة دعم الحملة بالتبرع مباشرة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) قبل إعلان نهايتها في منتصف ليل اليوم الخميس.