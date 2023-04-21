أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة ان مؤسسة البترول الكويتية قامت مؤخرا بعملية «فلترة» كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للعمل في مناقصات القطاع النفطي ضمن منصة «بادر»، حيث تم تقليص أعداد الشركات إلى 41 شركة مؤهلة فقط بدلا من العدد السابق الذي تجاوز الـ100 شركة، أي بتراجع بلغ أكثر من 60%. وقامت «البترول» بفحص دوري لملفات الشركات المؤهلة في المنصة وذلك لضمان تنفيذ الأعمال في 4 أنشطة وهي التصنيع والتوريد ومقاولات الأعمال والخدمات. وللمرة الأولى منذ تدشين المنصة انخفض عدد شركات التصنيع المؤهلة إلى شركة وحيدة فقط، و11 شركة توريد و16 ضمن المقاولات والأعمال و13 شركة ضمن الخدمات.



وذكرت أن منصة بادر الإلكترونية تمنح المشاركين فيها مزايا عديدة، تأتي في مقدمتها ترسية العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة متى ما كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على 20% من أقل العطاءات المقبولة، كما تم إعطاء أفضلية لأصحاب المشروعات، وذلك بإلزام المقاول بشراء ما لا يقل عن 10% من منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص نسبة 10% من أعمال المقاولة لتلك المشروعات من نسبة 30% مخصصة للمقاولين المحليين.