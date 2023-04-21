مع ثبوت رؤية هلال شوال وحلول عيد الفطر السعيد اليوم الجمعة، تتقدم «الأنباء» بأسمى آيات التهنئة الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والوزراء والشعب الكويتي والإخوة المقيمين بأصدق آيات التهاني والتبريكات، سائلين المولى عز وجل أن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يعيد الله هذا العيد على الجميع بالخير واليمن والبركات.



هذا، وتحتجب «الأنباء» ورقيا يومي الأحد والاثنين مع العطلة المعتادة «السبت» لتعود لقرائها يوم الثلاثاء، مع التأكيد على أن الموقع الإلكتروني: www.alanba.com.kw يواصل أعماله على مدار الساعة في رصد مختلف الفعاليات والأنشطة والأخبار محليا وإقليميا ودوليا.