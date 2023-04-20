تقدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد بالتهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وبحسب إدارة العلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، فقد أعرب الشيخ طلال الخالد في برقية تهنئة بعث بها إلى المقام السامي عن "أسمى آيات التهاني وأصدق المباركات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها وسموكم يرفل بأثواب الصحة وتمام العافية وأن يبارك في مسيرتكم الحافلة بالخير والعطاء والنماء وأن يعيدها على وطننا العزيز وأبنائه الأوفياء والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".



وقال الشيخ طلال الخالد في برقيته "إن أبناءك منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية سيظلون بعون الله كما عهدتموهم حماة لهذا الوطن حاملين الأمانة بكل جد وإخلاص واضعين نصب أعينهم توجيهات سموكم الكريم بالحزم في تطبيق القانون على الجميع باذلين كل ما في وسعهم للمحافظة على أمن الوطن وحماية أرواح المواطنين وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة".



وابتهل إلى المولى عز وجل أن "يحفظ سموكم ذخرا للكويت وأهلها الكرام ويكلأكم بعنايته ورعايته، وأدام على وطننا العزيز أمنه واستقراره وازدهاره في ظل قيادتكم الحكيمة والرشيدة".



وبعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة ببرقية تهنئة إلى سمو ولي العهد أعرب فيها عن "أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وكل المناسبات وسموكم ينعم بموفور الصحة وتمام العافية".



وقال الشيخ طلال الخالد في برقيته "إن أبناءك منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية يعاهدون سموكم على العمل على ترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والإخلاص ليكونوا سدا منيعا لكل من يحاول العبث والمساس بأمن الوطن واستقراره مستعينين بالله ثم بالتوجيهات السديدة من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسموكم الكريم لينعم كل من يعيش على ترابه بالحياة الآمنة المطمئنة". وأبتهل إلى العلي القدير أن "يحفظ سموكم من كل سوء ومكروه، وأحاطكم بعنايته وأدام على وطننا أمنه وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة".

كما بعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة ببرقية تهنئة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء أعرب فيها عن "أسمى آيات التهاني والمباركات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، داعيا العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الطيبة وسموكم ينعم بموفور الصحة والعافية وأن يعيدها على كويتنا الغالية وأبنائها الأوفياء والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".



وقال الشيخ طلال الخالد في برقيته "إن أبناءك وبناتك منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية من العسكريين والمدنيين يؤكدون لسموكم أنهم سيظلون بعون الله وتوفيقه كما عهدهم الجميع العين الساهرة على أمن الوطن وأمان المواطن وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة مستنيرين بالتوجيهات السديدة والرشيدة من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين وسموكم حفظكم الله ورعاكم"