قدم النائب حمد سيف الهرشاني أجمل التهاني التبريكات الى مقام حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والى سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهم وإلى سمو رئيس الوزراء الشيخ احمد النواف وإلى الشعب الكويتي بمناسبة "عيد الفطر المبارك" أعاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات .

وقال النائب حمد سيف الهرشاني في تصريح صحفي بهذه المناسبة ندعو الله ان يديم علينا الاعياد والافراح والتكاتف والتعاضد والوقوف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد وولي عهده الامين الشيخ مشعل الاحمد لمواجهة اي مخاطر ، ويديم علينا النعم والخيرات ونعمة الامن والاستقرار ويحفظ الكويت واميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه .