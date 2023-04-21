اسامة ابو السعود

توافدت جموع المصلين على مختلف المساجد والمصليات لاداء صلاة عيد الفطر السعيد .



وعممت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية خطبة العيد بعنوان “ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ" وشددت على على اظهار الفرح والسرور والمحبة والتواصل بين المسلمين حيث قالت " أَظْهِرُوا فِي هَذَا الْعِيدِ سُرُورَكُمْ، وَلَا تُجَدِّدُوا فِيهِ مَا مَضَى مِنْ أَحْزَانِكُمْ، أَحْيُوا فِي هَذَا الْعِيدِ لِلرَّحِمِ وَصْلًا، وَاسْتَبْدِلُوا الْخِلَافَ فِيهِ مَوَدَّةً وَقُرْبًا ، أَصْلِحُوا فِيهِ شِقَاقَكُمْ، وَاجْمَعُوا فِيهِ شَتَاتَكُمْ ".

صلاة عيد الفطر انطلقت في 49 مصلى وأكثر من 1600 مسجد بمختلف محافظات الكويت .. وخطباء العيد حثوا جمهور المصلين من المواطنين والمقيمين على التمسك بإقامة الصلوات والمداومة على العبادات .. وحذروا من إفساد العيد بالآثام والمحرمات.