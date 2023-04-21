ما بين الفرحة بقدوم عيد الفطر والحزن على فراق الأحباب، وكالعادة في كل عيد، حرص عدد كبير من المواطنين والمقيمين على زيارة المقابر صباح اليوم وذلك لزيارة أهاليهم وأقاربهم الذين رحلوا عن دنيانا والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة.

فبعد صلاة عيد الفطر السعيد، توافد الكثيرون على المقابر، متوجهين الى الله بالدعاء لموتاهم وقراءة بعض آيات القرآن الكريم، والترحم عليهم واسترجاع بين الذكريات الجميلة لاحباب فارقوهم.

فهناك من يرى ان العيد لا يكتمل من دون زيارة القبور، مؤكدا أن التردد عليها عظة وعبرة وتدبر في أحوال الدنيا والاخرة، ومن يرى انها زيارة لاحباب واعزاء وأقارب كانوا بالامس يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا واليوم أصبحوا تحت الثرى، ومن الواجب الدعاء والاستغفار لهم.