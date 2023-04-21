استكمال مسيرة البناء والتطوير لقواتنا المسلحة بسواعد أبنائنا المخلصين المتسلحين بالعلم والمعرفة

ضرورة مواصلة العمل والبذل لخدمة وطننا المعطاء

أشاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد بالروح المعنوية العالية لمنتسبي الجيش الكويتي، وما يتمتعون به من كفاءة وقدرة ويقظة واستعداد لتنفيذ مختلف المهام والواجبات الموكلة إليهم، بالتعاون مع إخوانهم من منتسبي وزارة الداخلية، الأمر الذي يعكس حجم التنسيق والعمل المشترك بين مختلف القطاعات العسكرية في البلاد، ويهدف إلى حفظ أمن وسلامة الحدود البرية والبحرية بالمنطقة الشمالية للبلاد

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الخالد صباح اليوم لقوة واجب "صباح" شمال البلاد وذلك لتهنئة منتسبيها بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد حيث كان في استقباله لدى وصوله سعادة رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن مهندس دكتور غازي الشمري وآمر القوة البرية اللواء الركن محمد الظفيري وعدد من قيادات القوة.

ونقل الخالد خلال الزيارة تحيات وتهنئة صاحب السمو الامير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لمنتسبي الجيش الكويتي بمناسبة عيد الفطر السعيد وتقديرهم للدور البطولي الذي يقومون به في سبيل الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

وعبر الخالد عن فخره واعتزازه بما شاهده خلال زيارته من جاهزية واستعداد والذي يؤكد بدوره أن للوطن حماة أقسموا على الولاء والوفاء لوطنهم الغالي ولقيادتهم الحكيمة وشعبهم الوفي، وهم صمام الأمان بعد الله عز وجل في حفظ أمن البلاد وسلامة أراضيها، مضيفا أن استكمال مسيرة البناء والتطوير لقواتنا المسلحة سوف تكون بعون الله تعالى وتوفيقه بسواعد أبنائنا المخلصين المتسلحين بالعلم والمعرفة.

وفي ختام الزيارة دعا منتسبي قوة واجب صباح إلى مواصلة العمل والبذل والعطاء لخدمة وطننا المعطاء، سائلا الله عز وجل أن يديم على بلدنا الحبيب نعمة الأمن والأمان، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الامير القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما وسدد على طريق الخير خطاهم.