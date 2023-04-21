عبدالعزيز المطيري: افتتاح مجمع الأحداث قريباً

حمد الخالدي: افتتاح العديد من المباني في قطاع الرعاية خلال الأشهر المقبلة



بشرى شعبان

جريا على العادة السنوية، قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة شؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي بمعايدة نزلاء وموظفي قطاع الرعاية الاجتماعية، وتوجهت بالتهنئة الى القيادة السياسية والشعب الكويتي والمقيمين، داعية الله أن يديم الأمن والأمان على الكويت.



وأكدت البغلي الحرص في كل مناسبة على التواجد في دور الرعاية الاجتماعية لمشاركة النزلاء والعاملين فرحة العيد.



هذا، وقد زارت الوزيرة م.مي البغلي كلا من مركز فرح لرعاية وتأهيل المسنين، وإدارة رعاية الأحداث، ودار الطفولة في إدارة الحضانة العائلية، ورافقها في الزيارة وكيل الوزارة عبدالعزيز المطيري والوكيل المساعد لقطاع الرعاية حمد الخالدي، والوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية هبة الشمري، والأمين العام للمجلس الأعلى للأسرة د.مريم العازمي، ومدير العلاقات العامة أحمد العنزي ومدراء إدارات قطاع الرعاية الاجتماعية ومراقبي الإدارات ورؤساء الأقسام ومشرفي الإدارات.



بدوره، اكد وكيل وزارة الشؤون بالتكليف عبدالعزيز المطيري حرص قياديي الوزارة على التواجد بكل المناسبات مع الآباء والأمهات والأبناء نزلاء قطاع الرعاية لمشاركتهم فرحة العيد وتوزيع العيادي على النزلاء وهي زيارة مستحقة.



واعتبر المطيري ان قطاع الرعاية هو القلب النابض للوزارة وواجهة العمل الاجتماعي والإنساني ودائما يتميز بالتطور وتحقيق الإنجازات، مؤكدا أن هناك العديد من المشاريع الخاصة بالقطاع ومنها افتتاح مجمع الأحداث المتكامل في الصليبية وبرنامج أنشطة متنوع ومتكامل جار اعداده بالقطاع خلال إجازة الصيف.



من جانبه، هنأ الوكيل المساعد لقطاع الرعاية بالإنابة حمد الخالدي بعيد الفطر، لافتا الى أن قطاع الرعاية الاجتماعية دائما أبوابه مفتوحة لاستقبال المهنئين بالعيد، مشيرا الى أن العاملين في الإدارات أعدوا برامج خاصة للنزلاء خلال فترة العيد الى جانب استقبال الجمعيات النفع العام والجهات الحكومية وفرق العمل التطوعي ضمن استراتيجية الشراكة الاجتماعية، وكما سيتم تنظيم زيارات خارجية الى الأماكن المحببة للنزلاء.



وذكر الخالدي ان هناك أنشطة مع إدارتي التوعية والإرشاد والانشطة والاعلام بالقطاع، ونسعى للمزيد من الأنشطة، مبينا انه سيتم خلال الأشهر المقبلة افتتاح العديد من المباني العائدة لخدمات قطاع الرعاية الاجتماعية.