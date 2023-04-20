تتناول حلقة اليوم الاحد من برنامج " الحلواني " للإعلامي الكبير د. عمرو الليثي والفنان القدير احمد صيام ، الحديث عن حلوانى جديد من اللى بنوا مجد وعظمة مصر في كافة المجالات ، وحلقة اليوم تحدثت عن الفنان الكبير نجيب الريحانى .

وقال عمرو الليثى ان اسمه الاصلي نجیب الیاس ریحانه ، ومكانش اصلا مصري ، ابوه كان عراقي من الموصل و اتى الى مصر و عاش فیھا واتجوز مصریة من باب الشعریة

و عقب احمد صيام ماھو نجیب ریحانه ، بقى نجیب الریحاني ، عشان نطقھا سھل ، وبعدین سي عمر ، اقصد سي نجیب ، كان ھوه شخصیا مصري واتولد في بیت عیلة والدته في باب الشعریة واتعلم في مدرسة الفریر .

و اضاف الليثى ماھو عشان تعلیمه الفرنساوي كان بیحب مسرح مولییر ، ودا كان اشھر كاتب ساخر في فرنسا وقتھا ، ولما الریحاني كون فرقته مع بدیع خیري ، الفرقة قدمت مسرحیات فرنسیة كتیر باللغة العربیة ..

و اضاف صیام آه بس الرجل ده كان عبقري بجد یاعمرو بیه، ومن كتر ماكان مصري قوي وشدید الوطنیة ، ناس كتیر لغایة النھارده

مایعرفوش اصلا دیانته ولا ان ابوه اسمه الیاس ، .. مكانوش￼ بیھتموا غیر بفنه .

وعقب عمرو الليثى دا حقیقي وماتنساش كمان یارمضان ان ھوه اللي جاب سید درویش من اسكندریة وعمل معاه ومع بدیع خیري اعمال غنائیة خالدة ، ..منھا مسرحیة فلفل ، ومسرحیة قولوا له .

و اضاف صیام وھوه برضه اللي جاب بدیعة مصابني من لبنان ، واتجوزھا وبعد كده عملت الكازینو المشھور بتاعھا اللي خرج اشھر فنانین مصر زي اسماعیل یاسین وبشارة واكیم ، واسمھان وتحیة كاریوكا وثریا حلمي وسعاد مكاوي وغیرھم كتیر ..



ومن الجدير بالذكر ان برنامج " الحلواني" يرصد خلال حلقاته أسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن أهم الشخصيات والمبدعين في كافة المجالات علي مدار التاريخ و أحياء المحروسة التاريخية .

يذاع برنامج «الحلونى » عبر إذاعة الشرق الأوسط في الساعة ٥.٢٥ قبل الإفطار والاعادة ٩.١٠ صباحا

من الاحد الي الخميس يوميا خلال شهر رمضان .

البرنامج من تقديم الإعلامي د. عمرو الليثى ويشارك في التمثيل به الفنان القدير أحمد صيام ويكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبّه ويخرجه الإذاعي تامر حسنى