بمناسبة عيد القيامة المجيد نقل السفير بسام راضي رسالة التهنئة من الرئيس السيسي للجالية المصرية القبطية بايطاليا ، وذلك اثناء حضوره قداس الاحتفال يرافقه جميع اعضاء السفارة المصرية بمقر الكنيسة القبطية بروما وذلك بحضور الانبا برنابا اسقف تورينو وفد جائت تهنئة السيد الرئيس كما يلى :

"الإخوة والأخوات أبناء مصر الأقباط بالخارج يطيب لي أن أبعث إليكم بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعياً الله تعالى أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً، وأن يعيده عليكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة. أتمنى لكم النجاح والتوفيق لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم المزيد من التنمية والرخاء.



مع أطيب تمنياتي ،،، وكل عام وأنتم بخير ".



عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية"