من أشعار سمو الشيخ نهيّان بن زايد آل نهيان، عايد "جبل الأغنية العربية" الفنان الإماراتي حسين الجسمي الجمهور بمناسبة عيد الفطر المبارك، بطرح أغنية جديدة من رؤيته وألحانه بعنوان "هواه القلب"، حملت كلمات عاطفية واصفاً بها مشاعر القلب تجاه المحبوب، والذي يقول في مطلعها:



ألا يا من هواه القلب .. هواه وجاوز المحدود



هويتك يا بعد عمري .. ويا قلبي ويا عينـي



وانا أرخصت لك قلبي .. لاجل ذيك العيون السود



ولا يمكن أنا أنسى .. وحبك في شراييني



وقام بتوزيع أغنية "هواه القلب" وعمل المكساج والماستر حسام كامل، وعرضت بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو خاص ممنتج تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت الأغنية عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر والمنصات الموسيقية الإلكترونية المختلفة.





المكتب الاعلامي لسعادة الفنان حسين الجسمي



ملاحظة: مرفق رابط أغنية "هواه القلب" من موقع YouTube:



https://youtu.be/uGoQXH9yxjU