في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس مساء الاحد المقبل يستضيف الاعلامي الدكتور عمرو الليثي نجوم وشباب دراما رمضان والذين تألقوا وهم : يسرا اللوزي ، ضياء عبد الخالق ، مروة الازلي ، هدي الاتربي ، غفران محمد وتتناول الحلقة كشف العديد من الأسرار والكواليس حول مشاركتهم بالعديد من العمال الدرامية وتتحدث يسرا اللوزي عن دورها بمسلسل جميلة والشر الغالب علي الشخصية كما تتحدث هدي الاتربي عن دورها بمسلسل ضرب نار ومسلسل سرة الباتع كما تتحدث عفران محمد عن أسباب اختيارها في دور المطربة بمسلسل سوق الكانتو بسبب ان صوتها حلو وتقوم بالغناء في الحلقة.

كما يتحدث ضياء عبد الخالق عن دوره والذي اثار الجدل وعمل نجاح كبير علي السوشيال ميديا وتكشف مروة الازلي عن شخصيتها : ادخل علية الاقية منتحر .. انهار واصوت واكلم اختة والاسعاف ياخدوة

انتظرونا في سهرة خاصة مع شخصيات ووجوة عشنا معاها في دراما رمضان مع عمرو الليثي علي شاشة الحياة .. الاحد 23 ابريل وفنانين لمعوا في دراما رمضان