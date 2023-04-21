تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة مواصلة خسائر الجلستين السابقتين، وتتجه صوب انخفاض أسبوعي، إذ أثار ضعف بيانات اقتصادية أميركية وزيادة مخزونات الوقود الأميركية مخاوف بشأن ركود وتباطؤ الطلب على النفط.

وبحلول الساعة 04:40 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو/حزيران 37 سنتا أو 0.46% إلى 80.73 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو/حزيران 1.87 سنتا أو 2.36% إلى 77.29 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان بأكثر من 2% إلى أدنى مستوياتهما منذ نهاية مارس/آذار أمس الخميس وسط مخاوف من ركود محتمل، ويتجهان صوب تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 6%.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت في الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع مع تشغيل المصافي وزيادة الصادرات، بينما ارتفعت مخزونات الوقود على نحو غير متوقع بفعل طلب مخيب للتوقعات.