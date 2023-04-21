ذكرت وكالة كيودو للأنباء اليوم الجمعة نقلا عن مصادر حكومية يابانية أن مجموعة دول السبع الكبرى تدرس فرض حظر شبه كامل على الصادرات إلى روسيا.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الخميس أن الولايات المتحدة وحلفاء لأوكرانيا يفكرون في "فرض حظر تام على معظم الصادرات إلى روسيا". وذكر التقرير أن مسؤولين من دول مجموعة السبع يناقشون الفكرة قبل اجتماع قمة في اليابان الشهر المقبل.

وردا على سؤال بشأن تقرير بلومبرغ، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، إن الحكومة كانت على علم به لكنها امتنعت عن التعليق على التبادلات بين دول مجموعة السبع والدول ذات التفكير المماثل بشأن عقوبات أخرى محتملة تستهدف روسيا.

وقال في إفادة صحفية: "المهم لإنهاء العدوان الروسي في أقرب وقت ممكن هو أن تظل مجموعة السبع متحدة لفرض عقوبات صارمة على روسيا وتقديم دعم قوي لأوكرانيا".