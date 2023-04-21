تفقد وزير الصحة د.أحمد العوضي عددا من المرافق الصحية، وذلك للاطمئنان على سير العمل في أول أيام العيد، يرافقه عدد من قياديي الوزارة.



واطلع العوضي على سير العمل في أقسام الحوادث، والإشراف الإداري، وتقديم التهنئة إلى الكوادر الصحية المناوبة، كما حرص على الالتقاء ببعض المرضى والمراجعين، والاطمئنان على مستوى الرعاية المقدمة لهم، مثمنا جهود الكوادر الطبية والإدارية المناوبة، وتفانيهم في أداء رسالتهم السامية، والمستوى المتميز في تقديم الخدمة وفق أفضل معايير الجودة.



كما قام الوزير بتفقد سير العمل في مركز الاتصال 151 التابع لإدارة خدمة المواطن بالوزارة، والذي يعمل على مدار 24 ساعة، حيث قام بالرد والإجابة عن بعض التساؤلات والاستفسارات الواردة للمركز وتقديم الإرشادات اللازمة.