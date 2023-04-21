شهدت عدة أحياء بالعاصمة السودانية (الخرطوم) تبادلا لإطلاق النار اليوم الجمعة في اليوم الأول من عطلة عيد الفطر، فيما تجوبها قوات من الجيش سيرا على الأقدام للمرة الأولى منذ اندلاع القتال قبل نحو أسبوع مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية، في وقت بدأت فيه قوات الجيش «مرحلة التنظيف التدريجي لبؤر وجود الجماعات المتمردة».



وأعلن الجيش السوداني أن عناصره تجاوزت مرحلة الصمود وبدأت مرحلة تنظيف بؤر انتشار الدعم السريع، فيما تواصلت الانفجارات والاشتباكات خلال أول أيام عيد الفطر بمناطق متفرقة من السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.



وفي بيان، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة: «نهنئ شعبنا بعيد الفطر الذي صادف أوضاعا استثنائية نؤكد أنها ستنجلي بتكاتف الجيش والشعب.. لن ينسى السودانيون الذكريات الأليمة التي زرعتها في عقلهم الجمعي تصرفات مجموعات الميليشيا المتمردة في الشوارع والارتكازات التي أقاموها في مناطق متفرقة مارسوا فيها أبشع أنواع سوء المعاملة».



وأضاف البيان: «تجاوزنا مرحلة الصمود والتحدي إلى مرحلة التنظيف التدريجي لبؤر وجود الجماعات المتمردة حول العاصمة.. جماهير شعبنا في العاصمة والولايات يلتفون حول أبنائهم في القوات المسلحة».



وجاء في البيان أن الأيام الماضية وضحت لكل متشكك ما هي القوات المسلحة السودانية باحترافيتها المشهودة وتاريخها الباذخ شرفا وبسالة.



وقال شهود إن جنودا وعناصر من الدعم السريع تبادلوا إطلاق النار في مناطق سكنية في شمال المدينة وغربها ووسطها، بما في ذلك خلال صلاة العيد في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.



هذا، ونددت قوات الدعم السريع الجمعة بالجيش وقالت إنه ينفذ هجوما كاسحا يستهدف الأحياء السكنية.



وقالت في بيان «في هذه اللحظة التي يستعد فيها المواطنون لاستقبال أول أيام عيد الفطر، تستفيق أحياء العاصمة الخرطوم على وقع قنابل الطائرات والمدافع الثقيلة في هجوم كاسح استهدف بشكل مباشر الأحياء السكنية».



في غضون ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية الجمعة إن 413 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 3551 في السودان منذ اندلاع القتال.



وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة مارغريت هاريس إن المنظمة سجلت حتى الآن 11 هجوما على منشآت صحية في السودان ودعت إلى وقف مثل هذه الهجمات.



وذكر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر أنه تم الإبلاغ عن مقتل تسعة أطفال على الأقل في القتال وإصابة أكثر من 50.



وحذر من أن القتال يعرض للخطر حياة الأطفال السودانيين الذين يعانون بالفعل من سوء التغذية.



وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في مؤتمر صحافي في برلين الجمعة إن الطائرات العسكرية الإسبانية في وضع الاستعداد وجاهزة لإجلاء حوالي 60 مواطنا إسبانيا ونحو 20 مدنيا من دول أخرى من العاصمة السودانية وسط صراع مسلح هناك.



كما أعلنت كوريا الجنوبية واليابان أنهما سترسلان طائرات عسكرية لإجلاء رعاياهما العالقين في السودان.



وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إنها سترسل طائرة نقل عسكرية من طراز سي 130 جيه وجنودا لإجلاء مواطنيها، مشيرة إلى أن عملية الإجلاء ستدار من قاعدة أميركية قريبة في جيبوتي.



من جانبها، أعلنت قوات الدفاع اليابانية إرسال طائرة سي 130 إلى جيبوتي.



وقالت في تغريدة إن الهدف من هذه المهمة هو «القيام بسرعة بالاستعدادات اللازمة لنقل الأفراد اليابانيين وغيرهم» خارج السودان.