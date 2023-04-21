أصيب شخصان وتم انقاذ محتجزين على خلفية حريق منزل بمنطقة جابر الاحمد.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ الى إدارة العمليات المركزية ظهر اليوم الجمعة يفيد بوجود حريق في منزل بمنطقة فهد الأحمد .

وأوضحت الإدارة ان إدارة العمليات المركزية وجهت فرق إطفاء من مراكز المنقف و الفحيحيل الى موقع الحادث وعند وصولها تبين انه حريق في منزل ويوجد عدد من الأشخاص محتجزين داخل المنزل وعلى الفور تم انقاذهم ومكافحة الحريق وإخماده .

و اسفر الحريق عن اصابة شخصين وتم تسليمهما الى الطوارئ الطبية .