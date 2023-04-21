قامت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بزيارة مستشفى سعود البابطين للحروق ومستشفى ابن سينا وذلك لتهنئة مصابي الحروق من الأطفال والكبار بعيد الفطر السعيد لدعمهم معنويا. وخلال الزيارة تم تقديم الهدايا والبروشورات التوعوية للوقاية من الحريق للمصابين، متمنين لهم الشفاء العاجل. وقالت ادارة العلاقات العامة والإعلام ان هذه الزيارة ليست بجديدة وهي عادة سنوية كانت تقوم بها الإدارة بشكل دوري من منطلق ان دور رجل الإطفاء لا يقف فقط على مكافحة الحرائق وإنقاذ الأرواح انما هناك دور مجتمعي يصل الى دعم المرضى والمصابين معنويا لما في ذلك من اثر كبير على نفسية المرضى وما قد يساعد في سرعة شفائهم.