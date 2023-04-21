أشارت تقارير إعلامية فرنسية أن نجم المنتخب الفرنسي ونادي باريس سان جرمان كيليان إمبابي وجه تهما مبطنة حول نمط الحياة اليومي الذي يعيشه زميله في الفريق ماركو فيراتي حيث جاء ذلك بعد خسارة الفريق من بايرن ميونيخ في مباراة الذهاب في الدور ثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا إذ قال بعد المباراة مباشرة: «يجب أن نأكل وننام جيدا، لنكون جاهزين بقوة لمواجهة الإياب في ميونيخ»، وفسر الجميع تصريحه بأنه هجوم على الجناح الأيسر في الفريق نيمار، وأشارت التقارير كذلك إلى أن الحفلات التي يحضرها فيراتي وعاداته غير الصحية إذ أثارت استياء عاما داخل صفوف الفريق الباريسي سواء بين اللاعبين أو الجهاز الفني بقيادة كريستوف جالتيه.