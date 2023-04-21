تسبب إضراب موظفي قطاع السكك الحديد عن العمل في ألمانيا بتوقف حركة جميع القطارات تقريبا في البلد صباح الجمعة، وسط مطالبات برفع الأجور.



وقالت نقابة «إي في جي» في بيان إن هذا الإضراب الثاني في السكك الحديد في أقل من شهر يظهر أن «إرادة القتال لا تزال عالية».



وتطالب النقابات بزيادة في الأجور قدرها 12% على مدى 12 شهرا أو زيادة الراتب بحد أدنى قدره 650 يورو، وترفض مكافأة التضخم لمرة واحدة التي اقترحها أصحاب العمل.



وأضافت نقابة «إي في جي» التي تمثل موظفي شركة «دوتشيه بان» العامة المشغلة للقطارات وموظفي نحو 50 شركة نقل في ألمانيا «أكثر من 25 ألف موظف في أكثر من 1800 موقع» شاركوا في الإضراب.



وقال الناطق باسم «دوتشيه بان» أشيم ستاوس إن هذا الإضراب «غير ضروري» في ظل استمرار المفاوضات حول الأجور وبدء طرح اقتراحات على طاولة المفاوضات.



ولفت إلى أن «القطارات والمحطات شبه مقفرة» بسبب حركة الإضراب.



وشلت حركة إضراب واسعة في 27 مارس قطاع النقل في ألمانيا، بما في ذلك المطارات، لمدة 24 ساعة، تلبية لدعوة «إي في جي» ونقابة (فيردي) لموظفي الخدمات العامة.