

القاهرة - خديجة حمودة



أكدت وزارة الخارجية المصرية أن مكتب بعثة جمهورية مصر العربية في وادي حلفا يقوم بالتواصل المستمر مع السلطات السودانية لتسهيل عودة المواطنين المصريين عبر المعابر البرية السودانية دون عوائق.



يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الخارجية لأوضاع المصريين في السودان، وبذل كل الجهود لضمان أقصى درجات السلامة لهم، وذكرت أن أرقام الهواتف التي يمكن التواصل من خلالها مع أعضاء بعثة جمهورية مصر العربية في وادي حلفا هي:



- 0116604033 (00249)



- 0118162679 (00249)



وتواصل وزارة الخارجية من خلال بعثاتها في الخرطوم وبورسودان ووادي حلفا بذل كل الجهود والقيام بالاتصالات اللازمة لمتابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية في السودان خلال الأزمة والتعاطي السريع والفعال معها تبعا للمستجدات.