رحّلت السلطات في لبنان نحو خمسين سوريا خلال أسبوعين وأعادتهم إلى بلادهم، حسبما أفاد مسؤولون أمنيون ومصدر إنساني الجمعة، وذلك وسط تصاعد المشاعر المعادية للسوريين والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية.



وقال مسؤول عسكري لوكالة فرانس برس مشترطا عدم الكشف عن هويته، إنه «تم ترحيل أكثر من 50 سوريا من قبل الجيش في حوالي أسبوعين». وأكد مصدر أمني هذه المعلومات.



وقال المصدران إن «مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولى وضعهم خارج الحدود اللبنانية».



وأوضح المسؤول العسكري تعليقا على هذه الخطوة أن «مراكز التوقيف امتلأت»، ورفضت الأجهزة الأمنية الأخرى استلام الموقوفين السوريين.



وفر مئات آلاف السوريين إلى لبنان بعد اندلاع الحرب الأهلية في العام 2011 وقمع الاحتجاجات ضد النظام.



وبحسب السلطات، يوجد حوالي مليوني لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية، نحو 830 ألفا منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة.



وأوضح المسؤولان الأمني والعسكري أن السلطات اللبنانية لم تنسق جهودها مع دمشق. وأشارا إلى أن عددا من اللاجئين الذين تم ترحيلهم عادوا إلى لبنان بمساعدة مهربين مقابل 100 دولار عن كل شخص.



وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوكالة فرانس برس الجمعة، إنها «تراقب» الوضع، مضيفة أنها «تواصل الدعوة إلى احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية».