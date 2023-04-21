دعا الحزب الرئيسي في شمال كوسوڤو المواطنين من أصل صربي لمقاطعة الانتخابات المحلية التي ستجرى يوم الأحد في أحدث إشارة إلى اتساع الفجوة بينهم وبين قيادة كوسوڤو الألبانية.



كما حث حزب القائمة الصربية المدعوم من دولة صربيا الأقلية الصربية في كوسوڤو على أن «تظل هادئة وألا تقع في (فخ) استفزازات ألبين كورتي»، مشيرا إلى رئيس وزراء كوسوڤو المنتخب. ويهيمن المواطنون من أصل صربي على شمال كوسوڤو.



وقال الحزب في بيان: «ينبغي للصرب أن ينظروا بازدراء إلى جميع من يعتزمون المشاركة في هذه العملية غير القانونية وغير المشروعة».

وقدم مسؤولون صرب في المنطقة وموظفون إداريون وقضاة وضباط شرطة استقالات جماعية في نوفمبر الماضي احتجاجا على خطة حكومة كوسوڤو لاستبدال لوحات أرقام سيارات كوسوڤو بلوحات أرقام السيارات الصربية.



وأعلنت كوسوڤو الاستقلال عن صربيا في 2008 بعد حرب على مدى عامي 1998 و1999 التي تدخل فيها حلف شمال الأطلسي لحماية الأقلية الألبانية، لكن صربيا لم تعترف باستقلال كوسوڤو. ويعد صرب كوسوڤو أنفسهم جزءا من صربيا.