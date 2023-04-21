محمد الجلاهمة



ضبط رجال جمارك مطار الكويت T5 مسافرا من إحدى الجنسيات العربية بحوزته كيس من مادة الحشيش المخدرة بالاضافة الى مسافر من الجنسية الاسيوية يحمل معه كيسا من مادة الماريغوانا المخدرة، وفي مطار الكويت T4 قامت مفتشة الجمارك بإيقاف إدخال مايقارب ٤ آلاف حبة من المؤثرات العقلية في كيس مع مسافرتين من الجنسية العربية.



وفي التفاصيل، كشف مدير إدارة المطارات أسامة الشامي، عن أنه لدى قيام أحد المفتشين الجمركيين بالعمل على الأجهزة الحديثة المساندة للتفتيش في مطار الكويت T5 تم الاشتباه بمسافر من الجنسية العربية وعند التفتيش تم العثور على كيس من مادة الحشيش المخدرة مخبأة في ملابسه الشخصية.



وفي ضبطية أخرى، تمكن رجال الجمارك من ضبط مسافر بعد الاشتباه به من الجنسية الاسيوية، وعند التفتيش الدقيق عثر معه على كيس صغير يحتوي على مادة الماريغوانا المخدرة.



وفي مطار الكويت T4، تمكنت مفتشة جمركية من ضبط ما يقارب 4320 حبة من المؤثرات العقلية متنوعة الاسماء والاشكال في حقائب مسافرتين من الجنسية العربية.



هذا ، وتم تحرير محضر ضبط جمركي وجرت إحالتهم إلى الجهات القانونية.