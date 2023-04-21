سعود عبد العزيز

أسعف مواطنان الى مستشفى العدان للعلاج من إصابات بطلقات نارية وطعنات اثر مشاجرة فيما بينهم.



وكان قد ورد بلاغ عن مشاجرة مساء اول ايام عيد الفطر في منطقة الظهر، وعليه توجه رجال الأمن حيث تمت مشاهدة آثار دماء كما عثر على سلاح ناري النوع ( مسدس ربع ).



وتم نقل المصابين إلى مستشفى العدان من قبل ذويهم، وبالانتقال إلى مستشفى العدان تبين وجود شخصين مصابين، الاول من مواليد 1977 وبه إصابة بطلق ناري في فخذه اليمنى وطلق ناري في فخذه اليسرى ( حالته مستقرة )، والشخص الثاني من مواليد ١٩٨٦ وتم ادخاله إلى غرفة العمليات على اثر اصابته ب3 طعنات بآلة حادة، وجار الوقوف على سبب المشاجرة .